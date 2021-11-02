Слава Камінська спантеличила романтичними фото з ексчоловіком

Фани сподіваються, що експодружжя знов буде разом.

Співачка Слава Камінська вміє здивувати прихильників.

Так, на сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами, на яких зображена з ексчоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. При чому позує експодружжя зовсім не по-дружньому. Едгар ніжно обіймає Славу, а вона його до себе притуляє.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Ще більш цікаво те, що кадри були зроблені на святкуванні дня народження матері Камінського, колишньої свекрухи Слави. На свято була запрошена й мама співачки.

Слава зі своєю мамою і мамою Едгара / instagram.com/babaslavka

"Ці фото повинні були потрапити до Мережі ще 11 жовтня, але всьому свій час! Мабуть, я відчувала, що захворію і цей архів знадобиться мені пізніше, допоможе не нудьгувати, як мінімум у Мережі. 11.10 - день народження нашої чудової бабусі, мами Людмили Камінської! Було весело. Дуже весело. P.S. У нас з Едгаром, окрім чудових дітей, виходять чудові спільні фото", - підписала світлини Слава.

Слава з колишньою свекрухою / instagram.com/babaslavka

Шанувальники, своєю чергою, зізналися, що Слава і Едгар чудова пара і висловили сподівання, що колись вони знову будуть разом. "Просто ви кохаєте одне одного, це очевидно", "Чомусь мені здається ,що у вас з Едгаром не все втрачено! Так хочеться, щоб ви знову були разом, ви така гарна пара!", "це любовне кохання. Очі горять в обох! І це вау".

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