Слава Камінська у купальнику випнула сідниці та похизувалася пишними формами

Українська співачка Слава Камінська гайнула у відпустку на острів Тенерифе.

У своєму Instagram знаменитість вже ділиться з прихильниками кадрами з відпочинку. Пікантні знімки артистка теж не соромиться показувати. Зокрема, Слава опублікувала серію світлин, де вона постає в бірюзовому купальнику. З аксесуарів виконавиця обрала сонцезахисні окуляри, а на деяких кадрах артистка позувала в білій сорочці.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка хизувалася своєю стрункою та підтягнутою фігурою. На деяких фото Камінська випинала сідниці та демонструвала пишні форми.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

"Той випадок, коли я схудла, я купальник – ні", - пожартувала виконавиця.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Підписники Слави просто засипали її компліментами у коментарях. Вони зазначили, що співачка має неабияк струнку фігуру та привабливу зовнішність.

Ось це так фігура!

Неймовірна!

Дуже гарна!

Нагадаємо, нещодавно Славу Камінську неочікувано заскочили на залізничному вокзалі у Львові. Співачка була не сама, а в компанії загадкового чоловіка. Артистка вже пояснила, з ким та чому проводила час.

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