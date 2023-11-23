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Слава Камінська у купальнику випнула сідниці та похизувалася пишними формами

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Слава Камінська у купальнику випнула сідниці та похизувалася пишними формами

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Знаменитість потішила фанів пікантними фото.

Українська співачка Слава Камінська гайнула у відпустку на острів Тенерифе.

У своєму Instagram знаменитість вже ділиться з прихильниками кадрами з відпочинку. Пікантні знімки артистка теж не соромиться показувати. Зокрема, Слава опублікувала серію світлин, де вона постає в бірюзовому купальнику. З аксесуарів виконавиця обрала сонцезахисні окуляри, а на деяких кадрах артистка позувала в білій сорочці.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка хизувалася своєю стрункою та підтягнутою фігурою. На деяких фото Камінська випинала сідниці та демонструвала пишні форми.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

"Той випадок, коли я схудла, я купальник – ні", - пожартувала виконавиця.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Підписники Слави просто засипали її компліментами у коментарях. Вони зазначили, що співачка має неабияк струнку фігуру та привабливу зовнішність.

  • Ось це так фігура!
  • Неймовірна!
  • Дуже гарна!

Нагадаємо, нещодавно Славу Камінську неочікувано заскочили на залізничному вокзалі у Львові. Співачка була не сама, а в компанії загадкового чоловіка. Артистка вже пояснила, з ким та чому проводила час.

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Дата публікації
Перегляди
623
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