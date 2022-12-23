Слава Камінська у смугастих панчохах та сітчастій спідниці похизувалася новорічним вбранням

Українська співачка Слава Камінська похизувалася несподіваним новорічним образом.

У Нідерландах, де зараз перебуває виконавиця, вона разом із подругами вирушила на святкову вечірку з нагоди Різдва. Для тематичного виходу Слава обрала червоно-зелені смугасті панчохи, легку сітчасту спідницю із камуфляжним принтом та червоною вставкою, а також стильний зелений светр.

"Хто я? Де я?", - жартома підписала світлину в Instagram Камінська.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

У коментарях думки шанувальників розділилися щодо того, на кого більше схожа Слава у цьому вбранні. Дехто вважає, що співачка повторила образ новорічного ельфа, а комусь здалося, що Камінська більше схожа на відомого "викрадача Різдва" Грінча.

Ельфійка!

Що за красивий ельфійський Грінч?

Це ти поцупила Різдво?

Нагадаємо, раніше Слава Каміснька пояснила, чому поїхала з України під час війни.

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