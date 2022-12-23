Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Слава Камінська у смугастих панчохах та сітчастій спідниці похизувалася новорічним вбранням

Слава Камінська у смугастих панчохах та сітчастій спідниці похизувалася новорічним вбранням

Дата публікації
Перегляди
808
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Слава Камінська у смугастих панчохах та сітчастій спідниці похизувалася новорічним вбранням

Слава Камінська

Зірка вирушила на святкову вечірку.

Українська співачка Слава Камінська похизувалася несподіваним новорічним образом.

У Нідерландах, де зараз перебуває виконавиця, вона разом із подругами вирушила на святкову вечірку з нагоди Різдва. Для тематичного виходу Слава обрала червоно-зелені смугасті панчохи, легку сітчасту спідницю із камуфляжним принтом та червоною вставкою, а також стильний зелений светр.

"Хто я? Де я?", - жартома підписала світлину в Instagram Камінська.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

У коментарях думки шанувальників розділилися щодо того, на кого більше схожа Слава у цьому вбранні. Дехто вважає, що співачка повторила образ новорічного ельфа, а комусь здалося, що Камінська більше схожа на відомого "викрадача Різдва" Грінча. 

  • Ельфійка!
  • Що за красивий ельфійський Грінч?
  • Це ти поцупила Різдво? 

Нагадаємо, раніше Слава Каміснька пояснила, чому поїхала з України під час війни.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
808
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація