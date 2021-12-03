Слава Камінська у топі з відвертим декольте ошелешила пишними грудьми та вузькою талією

Юзери засипали кумирку компліментами.
Співачка Слава Камінська після відпочинку в ОАЕ повернулася до активної роботи.
Екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ" бере участь у світських заходах та зніманнях. Під час одного з них зірка зробила селфі, продемонструвавши карколомний образ. У кадрі зірка постала із чубчиком, одягнена в синій блискучий топ з відвертим декольте, який оголив її плаский животик. Таким чином знаменитість похизувалася пишними грудьми та вузькою талією.
"Третє знімання за день! Мені личить?" – поцікавилася думкою фоловерів Слава.
Зі свого боку, фанати запевнили, що Камінська має розкішний вигляд.
- Дуже круто
- Неймовірно личить
- Вогонь
- Гаряча
Читайте також: