Слава Камінська у топі з відвертим декольте ошелешила пишними грудьми та вузькою талією

Слава Камінська у топі з відвертим декольте ошелешила пишними грудьми та вузькою талією

Юзери засипали кумирку компліментами.

Співачка Слава Камінська після відпочинку в ОАЕ повернулася до активної роботи.

Екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ" бере участь у світських заходах та зніманнях. Під час одного з них зірка зробила селфі, продемонструвавши карколомний образ. У кадрі зірка постала із чубчиком, одягнена в синій блискучий топ з відвертим декольте, який оголив її плаский животик. Таким чином знаменитість похизувалася пишними грудьми та вузькою талією.

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

"Третє знімання за день! Мені личить?" – поцікавилася думкою фоловерів Слава.

Зі свого боку, фанати запевнили, що Камінська має розкішний вигляд.

Дуже круто

Неймовірно личить

Вогонь

Гаряча

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