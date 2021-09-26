Слава Камінська відповіла, чи сплять вони з ексом в одному номері під час спільної відпустки

Колишні заради дітей вирушають у спільні подорожі.

Співачка Слава Камінська розповіла про стосунки з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром.

Подружжя доволі гучно розлучилося на негативній ноті. Втім, з часом колишні знайшли спільну мову і нещодавно вкотре продемонстрували дива дипломатії, поїхавши з дітьми на відпочинок разом. У програмі "Світське життя" зірка відповіла, чи живуть екси в одному номері під час відпустки.

"Мені б хотілося, щоб з мене та колишнього чоловіка брали приклад ті пари, які не можуть знайти спільну мову. Ми живемо у різних номерах, тому що у кожного з нас є своє особисте життя. Ми снідаємо, обідаємо разом з дітьми. Мені здається, що у цей час діти відчувають, що у них є і мама, і тато, що ми досі родина. У них ніколи не буде другої мами і другого тата", – розповіла знаменитість.

instagram.com/babaslavka

Також Камінська поділилася, як же ексам вдалося знайти спільну мову. Виявляється, їхні мами також ворогували. І лише після того, як теща та свекруха помирилися, Слава і Едгар також змогли налагодити стосунки.

"Спочатку було таке, що вони не спілкувалися. Зараз – Томочка, Людочка, все як я хотіла. Перемир’я прийшло до наших мам, потім вже і ми стали спілкуватися добре", – поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська вперше випустила пісню українською мовою. Пісня отримала назву "Подзвони".

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