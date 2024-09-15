Слава Камінська висловилася про ексколегу Віку Смеюху й куди вона зникла: "Почала жити"

Українська співачка Слава Камінська розповіла про стосунки з колишньою колегою з гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікою Смеюхою.

У своєму фотоблогу Слава дала відповіді на різноманітні запитання прихильників. Зокрема, один з юзерів поцікавився особистим життям її ексколеги Віки, яка вже тривалий час не виходить на зв'язок і зникла з соцмереж. Підписник попросив прокоментувати чутки про нібито одруження й народження первістка у співачки.

Своєю чергою Камінська одразу заявила, що не спілкується зі Смеюхою, однак здогадується, що в її житті таки дійсно наступив новий етап, коли вона просто "почала жити" для себе. Водночас співачка додала, що ця інформація не є достовірною.

"Не зникла, а почала жити. Ми не спілкуємося. Це мої здогадки", - написала Камінська.

Слава Камінська про Віку Смеюху / Фото: instagram.com/babaslavka

До слова, раніше співачки під час спільної роботи в гурті "НЕАНГЕЛИ" мали чимало непорозумінь і конфліктів. Втім, наприкінці минулого року Слава зізнавалася, що всі образи вже у минулому й тоді ж публічно звернулася до ексколеги з неочікуваними привітаннями з нагоди її свята.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська вперше підтвердила своє третє заміжжя. Артистка хоч і приховує свого обранця, проте цього разу показала спільне фото з ним. Цим вона спровокувала обговорення їхньої пари й появу чуток про нібито молодший вік її коханого. Втім, знаменитість не змовчала й іронічно відповіла на схожі закиди.

Читайте також: