Слава Камінська висміяла екс"НЕАНГЕЛА" Вікторію у топі кольору форми російської армії

Співачка Слава Камінська емоційно відреагувала на нову світлину своєї ексколеги за гуртом "НЕАНГЕЛИ" Вікторії Смеюхи.

Віка у Instagram привітала з Днем захисників та захисниць України, запостивши фото, де позує у топі з малюнком російської військової форми. Схоже, артистка не знала, що саме це за малюнок.

Тож Камінська, судячи з бурхливої реакції, вирішила їй допомогти прояснити ситуацію. Спочатку Слава на сторінці Вікторії під постом написала "Та за шо". Потім запостила фото ексколеги до себе на сторінку в Instagram, яку підписала "І не питай мене – ту бі ор нот ту бі".

У сторіз Слава теж розмістила фото Смеюхи, де написала: "Важко бути кежоал, коли ти лакшарі".

Фото: instagram.com/babaslavka

Дехто з шанувальників не зрозумів, чому Слава стільки уваги приділила цьому фото Вікторії. Більш пильні юзери пояснили: "Вона одягнула топ із малюнком російської військової форми", "щось вона не ту армію підтримує. Це ж піксель русні", "У Вікторії топ з орнаментом російського військового забарвлення", "Сподіваюсь, наші захисники не побачать те, що на вас форма рашистів!", "Топ кольору одягу російських орків. У нас колір піксель, Віка", - пишуть юзери у коментарях.

Наостанок, Слава записала коротке відео зі своєю 6-рчною донькою Лаурою. У ньому дівчинка запитує маму: "Мамо, Віка за Росію?". На що Слава відповідає: "Віка просто тупа".

Зазначимо, що неприязнь між ексколегами за дуетом "НАНГЕЛИ" Славою Камінською та Вікторією Смеюхою почалася, щойно колектив оголосив про завершення концертної діяльності у березні 2021 року. Артистки почали публічно з'ясовувати стосунки та розповідати, як їм було несолодко співіснувати одна з одною у колективі.

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