Слава Камінська вийшла на зв'язок після пластичних операцій і показала, який тепер має вигляд

Артистка зізналася, що на її тілі ще залишилися маленькі синці.

Українська співачка Слава Камінська вийшла на зв'язок після того, як їй зробили дві пластичні операції.

У своєму Instagram артистка показала, який зараз має вигляд. Спочатку виконавиця опублікувала кадри, які були зроблені вночі, коли вона лежала в лікарняній палаті. Зміни на обличчі знаменитості помітити складно, але одразу кидається в око, що синці ще не загоїлися. Славі вже зняли спеціальні пов'язки.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

"Ще маленький синець", – поділилася Слава.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Згодом Камінська показала, як прогулювалася вулицями міста. Артистка одягла салатовий костюм, панамку та сонцезахисні окуляри.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, що Слава Камінська тримає інтригу та конкретно не розповідає, на які саме пластичні операції наважилася. Раніше вона натякала, що лягла під ніж пластичного хірурга, щоб вдосконалити бюст. Також співачці зробили операцію на обличчі в зоні очей.

Нагадаємо, раніше американська акторка Меган Фокс відверто розповіла про свої пластичні операції. Зірка Голлівуду зізналася, що змінювала у своєму тілі, а також що ще хотіла б удосконалити.

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