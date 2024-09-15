Слава Камінська вийшла заміж і показалася в обіймах чоловіка-іноземця

Українська співачка Слава Камінська заінтригувала своїм заміжжям і показалася в обіймах коханого.

Так, у своєму Instagram артистка поділилася, як не дає особистому життю перетворитися на рутину. За словами співачки, хоч вони і мешкають на туристичному та мальовничому острові, однак з часом це все стає буденністю. Виконавиця поділилася, що іноді їм з коханим просто необхідний відпочинок. Тож, парочка вирушає на декілька днів до іншої країни, тим часом діти Камінської залишаються з нянею.

Говорячи про це, артистка назвала свого обранця чоловіком. Таким чином співачка дала зрозуміти, що офіційно перебуває в шлюбі. Окрім того, Камінська показалася в обіймах коханого. Щоправда, обличчя чоловіка зірка не квапиться показувати.

Слава Камінська з чоловіком / Фото: instagram.com/babaslavka

"Ми з чоловіком періодично влаштовуємо собі невеликі "втечі" на кілька днів. Просто змінити картинку, побути вдвох, перезавантажитись. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо почуватися туристами, навіть якщо живемо на "туристичному" острові. Це допомагає повернути сили, натхнення і знову із задоволенням поринути в наше острівне, але все ж таки звичайне життя", - поділилася артистка.

Зазначимо, для Слави Камінської цей шлюб стане третім. Вперше вона вийшла заміж 2012 року за бізнесмена Євгена. Другим чоловіком артистки став пластичний хірург Едгар Камінський, від якого співачка народила сина Леонарда та доньку Лауру. На третє заміжжя виконавиця почала натякати у травні 2023 року, коли заінтригувала, що обранець освідчився їй. Чоловіка Слава Камінська ретельно приховує, але відомо, що він родом з Естонії.

Слава Камінська натякала на третє заміжжя / Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, нещодавно реперка alyona alyona заговорила про заміжжя. Також виконавиця розсекретила, де живе разом із коханим.

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