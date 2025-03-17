Слава Камінська визнала себе безробітною за кордоном і чесно зізналася, хто її забезпечує

Українська співачка Слава Камінська розповіла про своє життя за кордоном під час війни.

Виконавиця вже декілька років проживає з сином і донькою на Тенерифе, Іспанія. За словами Слави, там вона зустріла нового обранця, якого поки що ретельно приховує від публіки. Під час подкасту "Кукуха Шоу" співачка зізналася, що фінансові потреби закриває саме він. Натомість вона сфокусувалася на дітях і сімейному добробуті, відкинувши будь-яку роботу.

"Так, зустріла кохання. Приїхала відпочивати й зустріла. Це так чудово, коли про тебе хтось піклується й може вирішити твої проблеми, а не коли ти намагаєшся заробити всі гроші, щоб забезпечити родину. Тож зараз я пишаюся статусом безробітна. Хтось цього соромиться, а я зараз – ні. Я й так багато роблю хатньої роботи, готую. Краще, ніж їздити в автобусах, коли ненормований графік. Поруч зі мною зараз ті люди, які повинні бути", - зізналася артистка.

Слава Камінська з обранцем / Фото: instagram.com/babaslavka

Тим часом про повернення до України Камінська говорить вкрай неоднозначно. Зірка ділиться, що з плином часу все комфортніше почувається за кордоном. Тим паче її діти вже добре володіють іспанською й ходять до місцевої школи. Співачка додає, що нарешті син і донька можуть сповна насолоджуватися її присутністю в їхньому житті.

"Звісно сумую (за Україною – прим. ред.). Але чим більше часу минає, тим більше ці емоції притупляються. Тому що ти все одно облаштовуєш якийсь побут, котрий тебе поглинає. Мені поки що тут комфортно. Я навчилася прати й прибирати самостійно, збирати дітей до школи та готувати їм сніданки, прибирати дім. Я від цього отримую задоволення. Мої діти знайшли маму", - пояснила Слава.

Нагадаємо, нещодавно грузинська співачка Ніно Катамадзе висловилася про Україну та чому українцям не потрібні співчуття під час війни.

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