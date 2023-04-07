Слава Камінська вперше розповіла про знайомство з коханим-іноземцем

Екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська поділилася подробицями особистого життя.

У програмі "Слава+" артистка розповіла, як познайомилася зі своїм новим бойфрендом. За словами Камінської, доля звела закоханих під час відпочинку. Втім, більше про коханого Слава говорити не стала, бо, за її словами, стала дуже забобонною і боїться зурочити.

Також не стала співачка називати навіть національність обранця, але натякнула, що він іноземець. Також Камінська зізналася, що навчає чоловіка української мови:

"Ми познайомилися… я відпочивала. Він розуміє російську, він трошки розуміє українську, він трошки розуміє іспанську, і він розуміє естонську. І зараз ми вивчаємо українську. Я з ним спілкуюся українською, бо я дуже хочу, щоб він розмовляв українською. Він не все розуміє, що я кажу. Іспанська в нього набагато краща, ніж українська. Але "шокать" я його навчила", - розповіла Камінська.

Слава Камінська поки приховує обличчя бойфренда / Фото: instagram.com/babaslavka

Вона також не стала приховувати, що готова втретє вийти заміж, якщо покличуть.

Нагадаємо, днями Слава Камінська розповіла, що більше не самотня і навіть показала спільне фото з новим бойфрендом. Втім, його обличчя артистка закрила смайликом. Світлина була зроблена під час спільного відпочинку Камінської з коханим на Канарських островах.

Зазначимо, що співачка була двічі заміжня. 2012 року артистка вийшла заміж за бізнесмена Євгена, та за рік вже розлучилася з ним. 2014 року Слава пішла під вінець з пластичним хірургом Едгаром Камінським, від якого народила двох дітей. 2019 року подружжя розлучилося.

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