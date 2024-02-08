Слава Камінська вперше розсекретила, коли почалися їхні стосунки із загадковим бойфрендом

Також виконавиця привітала коханого з особливим святом.
Українська співачка Слава Камінська вперше зізналась, коли почалися їхні стосунки із загадковим бойфрендом, якого вона ретельно приховує.
Так, у своєму Instagram знаменитість поділилася, що вони з коханим святкують особливе свято. Виявляється, що в лютому минув рік від того дня, коли зародився їхній роман.
Тож, артистка кумедно привітала бойфренда з першою річницею стосунків. Камінська зазначила, що вони з коханим влаштовують ще ті емоційні гойдалки одне одному, та, попри це, вона неабияк кохає свого обранця.
"Рік ми тріпаємо нерви одне одному. Наші емоційні гойдалки потрібно екранізувати! Два психи разом цілий рік. Ну чи не диво? Хизуватися нічим, але я кохаю тебе, як нікого", - адресувала коханому виконавиця.
Нагадаємо, Слава Камінська ретельно приховує свого обранця від публіки. Щоправда, нещодавно співачка показала його рідкісне фото, а також випадково розсекретила ім'я чоловіка.
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