Слава Камінська вперше розсекретила, коли почалися їхні стосунки із загадковим бойфрендом

Українська співачка Слава Камінська вперше зізналась, коли почалися їхні стосунки із загадковим бойфрендом, якого вона ретельно приховує.

Так, у своєму Instagram знаменитість поділилася, що вони з коханим святкують особливе свято. Виявляється, що в лютому минув рік від того дня, коли зародився їхній роман.

Тож, артистка кумедно привітала бойфренда з першою річницею стосунків. Камінська зазначила, що вони з коханим влаштовують ще ті емоційні гойдалки одне одному, та, попри це, вона неабияк кохає свого обранця.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

"Рік ми тріпаємо нерви одне одному. Наші емоційні гойдалки потрібно екранізувати! Два психи разом цілий рік. Ну чи не диво? Хизуватися нічим, але я кохаю тебе, як нікого", - адресувала коханому виконавиця.

Нагадаємо, Слава Камінська ретельно приховує свого обранця від публіки. Щоправда, нещодавно співачка показала його рідкісне фото, а також випадково розсекретила ім'я чоловіка.

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