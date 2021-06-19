Слава Камінська, яка втратила батька, зі сльозами на очах зізналася, про що найбільше шкодує

Артистка розповіла, як переживає втрату тата.
Відома співачка Слава Камінська, яка нещодавно втратила батька, розповіла, як переживає смерть рідної людини.
У програмі "Світське життя" зірка зізналася, що ще досі не оговталася.
"Я поїхала на похорон після концерту. Важко. У грудні ми почали спілкуватися, у лютому я дізналася, що у нього рак. Я і досі не пережила цю втрату. Мені здається, що він пішов у свій останній рейс. Я дуже любила свого батька, я дуже жалкую, що ми не спілкувалися стільки років", – зізналася виконавиця.
Камінська також додала, що від грудня, коли помирилася з татом, спілкувалася з ним щодня. Втім, артистка не змогла попрощатися з рідною людиною.
"Він телефонував, спілкувався з Леоном, з Лаурою. Я їм досі не сказала, що його вже нема. Перед тим, як він впав в кому, він телефонував мені, а в мене щось не було часу, я не взяла слухавку. За тиждень його не стало. Я дуже жалкую, що в той момент у мене не було часу взяти слухавку. Я не встигла сказати йому: "Прощавай", – зі сльозами на очах поділилася зірка.
Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповідала, що не приїздила до хворого батька до лікарні. Про це співачка тепер дуже шкодує.