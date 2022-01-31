Слава Камінська зачарувала сімейною ідилією з ексчоловіком та сином

Артистка показала, як з рідними людьми проводить дозвілля.

Українська співачка Слава Камінська потішила прихильників новими сімейними фото, на яких присутній й її ексчоловік, пластичний хірург Едгар Камінський.

Поява Едгара на спільних милих фото зі Славою не є новиною для прихильників Камінської, проте щоразу вони викликають бурхливу реакцію у фанів. Цього разу виконавиця показала, як вони разом з колишнім та їхнім спільним сином Леоном проводили дозвілля.

instagram.com/babaslavka

Зокрема, мама і хлопчик змайстрували собі вуса і в такому вигляді фотографувалися з Камінським: "На кого схожий Леон?" – підписала кадр Слава.

instagram.com/babaslavka

Своєю чергою, підписники сторінки співачки зазначили, що Леон все ж таки більше схожий на батька. Водночас, прихильники вкотре висловили сподівання, що експодружжя не просто старається бути у дружніх стосунках заради двох спільних малолітніх дітей. Юзери сподіваються, що між ексзакоханими знову виникли пристрасті та почуття.

Читайте також: