Слава Камінська захопила чуттєвою піснею про кохання у дуеті з учасником "Голосу країни-9"

Українська співачка Слава Камінська заспівала у дуеті з учасником вокального проєкту "Голос країни-9" Олександром Тесленко.

Разом виконавці представили ліричну та чуттєву композицію про кохання під назвою "Обіцяю".

Для шанувальників дует Камінської та Тесленко став несподіванкою, а для когось пісня по-нову розкрила співачку. Своїми враженнями від прослуховування нового треку прихильники поділилися в коментарях у Мережі.

Дуже круто!

Слава, для мене, розкрилася в цій пісні, дуже ніжною!

Мега! Вітає з прем'єрою!

Пробило до мурах з першої ноти!

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко зіграла в атмосферному кліпі співака Нікіти Кисельова, який дуже схожий на її чоловіка Андрія Фединчика.

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