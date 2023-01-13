Слава Камінська захопила чуттєвою піснею про кохання у дуеті з учасником "Голосу країни-9"

Новий трек отримав назву "Обіцяю".
Українська співачка Слава Камінська заспівала у дуеті з учасником вокального проєкту "Голос країни-9" Олександром Тесленко.
Разом виконавці представили ліричну та чуттєву композицію про кохання під назвою "Обіцяю".
Для шанувальників дует Камінської та Тесленко став несподіванкою, а для когось пісня по-нову розкрила співачку. Своїми враженнями від прослуховування нового треку прихильники поділилися в коментарях у Мережі.
- Дуже круто!
- Слава, для мене, розкрилася в цій пісні, дуже ніжною!
- Мега! Вітає з прем'єрою!
- Пробило до мурах з першої ноти!
Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко зіграла в атмосферному кліпі співака Нікіти Кисельова, який дуже схожий на її чоловіка Андрія Фединчика.
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