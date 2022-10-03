Слава Камінська заінтригувала своєю ймовірною вагітністю

Виконавиця Слава Камінська заінтригувала цікавими новинами.

Артистка натякнула на свою ймовірну третю вагітність. Так, в Instagram-stories зірка опублікувала доволі цікавий ролик. На відео виднівся позитивний тест на вагітність.

"Congratulations? (ред. –привітання?). Вечір в хату", - неоднозначно підписала ролик Слава.

Слава Камінська показала тест на вагітність / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, раніше виконавиця розповідала, що не самотня. Окрім цього, артистка також натякала, що чекає на народження третьої дитини.

Коли Камінська відповідала на закиди щодо піару на українськомовній пісні, вона назвала себе "матусею трьох дітей".

"Я, як і всі "щасливі дружини та матусі трьох дітей" (про це ми поговоримо пізніше), також хочу повернутись додому до свого коханого, котрий зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу", - розповідала виконавиця.

Нагадаємо, Слава Камінська нині виховує двох дітей. У шлюбі з пластичним хірургом Едгаром Камінським артистка народила сина Леонарда та доньку Лауру.

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