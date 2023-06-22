Слава Камінська замилувала рідкісним романтичним фото з коханим-іноземцем

Знімок був зроблений під час відпочинку на острові Тенерифе.

Українська співачка Слава Камінська показала нову романтичну світлину з бойфрендом-іноземцем.

Знімком виконавиця поділилася в Instagram-stories. На фото Слава ніжно тримається за руки зі своїм коханим. Кадр був зроблений під час відпочинку парочки на острові Тенерифе.

Підписувати знімок виконавиця не стала.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Про те, що Слава не самотня, стало відомо ще у квітні, коли артистка опублікувала фото, на якому показалася в обіймах свого бойфренда. Познайомилася парочка під час відпочинку. Хоч Камінська приховує національність коханого, однак відомо, що він іноземець.

Також співачка не поспішає показувати обличчя коханого та розсекречувати його ім'я. Як ділилася раніше артистка, вона не бажає розповідати про особисте, адже боїться зурочити. Хоча Слава говорила, якщо коханий покличе вийти за нього заміж, то вона погодиться.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, нещодавно Камінська потрапила у гучний скандал. Виконавиця неочікувано заступилася за використання російської мови, якою говорять окупанти. Також Слава заявила, що не збирається повертатися до України, а віддає перевагу життю за кордоном.

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