Слава Камінська запрем'єрила чуттєвий українськомовний трек: "Не планувала цей реліз"

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська представила шанувальникам нову пісню українською мовою "Все мине".

Як зізналася співачка, вона не планувала реліз цього треку. Ба більше, Слава спочатку не хотіла, щоб пісня вийшла саме в лютому, адже цей місяць у всіх українців пов'язаний із болісними переживаннями.

Проте врешті-решт Камінська наважилася на прем'єру та поділилася уривком пісні на своїй сторінці в Instagram. Також Слава написала несподіване звернення, яка, найімовірніше, адресувала своєму коханому, який зараз служить у лавах ЗСУ.

"Якщо чесно, я не планувала цей реліз, тим паче, цього жахливого місяця. Лютий, який я буду ненавидіти до кінця свого життя. Лютий, який досі не закінчується, але я вірю в тебе, що ти досі тримаєшся, вірю в те, що скоро ми разом будемо святкувати перемогу! А поки що сходами життя веде мене, змінами руйнує кожен мій день, як у моїй новій пісні. Але я точно знаю, що скоро все мине! Завжди поруч із тобою, твоя Слава", - написала зворушливі рядки Камінська.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська представила спільну пісню про кохання з учасником "Голосу країни-9" Олександром Тесленком.

Читайте також: