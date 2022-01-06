Слава Камінська заявила, що Ані Лорак даремно хейтять: "Вона голос нашої країни"

Ані Лорак зібралася в тур містами України.

Українська співачка Слава Камінська показала фото, на якому зображена з артисткою – Ані Лорак.

До слова, у дописі Слава поміркувала над тим, чому Лорак хейтять українці. Виконавиця заявила, що Кароліна - голос України, тому її варто цінувати.

Слава Камінська та Ані Лорак / instagram.com/babaslavka

"Щоб не відбувалося, є голос країни в нашій країни. І ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово: політика, погляди, телебачення! Ані Лорак - артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний - це про нас!" - поділилася своїми думками Камінська.

До слова, Ані Лорак зібралася в тур містами України. Втім, не всі українці позитивно відреагували на цю новину. Деякі вважають, що співачка зрадила Україну.

Зазначимо, у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

Читайте також: