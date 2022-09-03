Слава Камінська змінила імідж 6-річної доньки: "Тепер копія мами!"

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом із дітьми зараз перебуває у Нідерландах. У своєму Instagram співачка показала, як змінилася зовнішність її 6-річної доньки Лаури за цей час.

Так, зіркова мама дозволила доньці обрізати довге біле волосся та зробити стильне каре. Сама ж Лаура залишилася у захваті від нового іміджу.

"Волосся - не зуби! Відросте", - жартома підписала світлину Камінська.

Донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/slava_kaminska

Зміну зовнішності дівчинки оцінили й шанувальники Слави. У коментарях під світлиною прихильники написали, що нова зачіска дуже пасує Лаурі та робить її ще більше схожою на відому матусю.

Яка красуня! Нова зачіска супер!

Тепер копія мама!

Дуже личить Лаурі така зачіска!

Ніби подорослішала з новою зачіскою!

Нагадаємо, своїх синів, що подорослішали, нещодавно показала співачка Джамала - миле відео з'явилося у соцмережах виконавиці.

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