Слава Камінська змінила імідж 6-річної доньки: "Тепер копія мами!"

Співачка Слава Камінська показала нову зачіску маленької донечки Лаури.
Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом із дітьми зараз перебуває у Нідерландах. У своєму Instagram співачка показала, як змінилася зовнішність її 6-річної доньки Лаури за цей час.
Так, зіркова мама дозволила доньці обрізати довге біле волосся та зробити стильне каре. Сама ж Лаура залишилася у захваті від нового іміджу.
"Волосся - не зуби! Відросте", - жартома підписала світлину Камінська.
Зміну зовнішності дівчинки оцінили й шанувальники Слави. У коментарях під світлиною прихильники написали, що нова зачіска дуже пасує Лаурі та робить її ще більше схожою на відому матусю.
- Яка красуня! Нова зачіска супер!
- Тепер копія мама!
- Дуже личить Лаурі така зачіска!
- Ніби подорослішала з новою зачіскою!
Нагадаємо, своїх синів, що подорослішали, нещодавно показала співачка Джамала - миле відео з'явилося у соцмережах виконавиці.
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