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Слава Камінська змінила імідж 6-річної доньки: "Тепер копія мами!"

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Слава Камінська змінила імідж 6-річної доньки: "Тепер копія мами!"

Слава Камінська / Фото: instagram.com/slava_kaminska

Співачка Слава Камінська показала нову зачіску маленької донечки Лаури.

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська разом із дітьми зараз перебуває у Нідерландах. У своєму Instagram співачка показала, як змінилася зовнішність її 6-річної доньки Лаури за цей час. 

Так, зіркова мама дозволила доньці обрізати довге біле волосся та зробити стильне каре. Сама ж Лаура залишилася у захваті від нового іміджу. 

"Волосся - не зуби! Відросте", - жартома підписала світлину Камінська. 

Донька Слави Камінської / © instagram.com/slava_kaminska
Донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/slava_kaminska

Зміну зовнішності дівчинки оцінили й шанувальники Слави. У коментарях під світлиною прихильники написали, що нова зачіска дуже пасує Лаурі та робить її ще більше схожою на відому матусю. 

  • Яка красуня! Нова зачіска супер!
  • Тепер копія мама!
  • Дуже личить Лаурі така зачіска!
  • Ніби подорослішала з новою зачіскою!

Нагадаємо, своїх синів, що подорослішали, нещодавно показала співачка Джамала - миле відео з'явилося у соцмережах виконавиці. 

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