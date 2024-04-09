Слава Камінська зробила пластичну операцію на грудях та обличчі і показала перші кадри з лікарні

Українська співачка Слава Камінська знову наважалася лягти під ніж пластичного хірурга.

Про це артистка розповіла в Instagram-stories. Зокрема, знаменитість опублікувала кадри, які були зроблені в клініці. Спочатку Слава показала лікарняне ліжко, а згодом і себе в дзеркалі.

На опублікованому Камінською фото було помітно, що пластичну операцію їй робили на обличчі, зокрема біля очей. Окрім того, співачка знову змінила свій бюст, який раніше вона збільшувала.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

У подробиці артистка вдаватися не стала. Камінська лише розсекретила, що пластичні операції їй робила лікарка з Києва.

Після хірургічного втручання виконавиця вийшла на зв'язок до підписників. Артистка опублікувала фото, де вона лежить на лікарняному ліжку та відходить після операції. До руки Слави були приєднана система крапельниці, а на обличчі виднілася пов'язка.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, чимало українських зірок наважувалися на пластичні операції. Нещодавно блогерка Аліна Шаманська показала, який вигляд мала до того, як лягла під ніж пластичного хірурга.

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