Слава Соломка показав зсередини свою холостяцьку квартиру в Києві за 90 тисяч доларів

Український ведучий Слава Соломка показав, який вигляд зсередини має його холостяцька квартира.

Журналіст живе в Києві на Оболоні. Знаменитість не орендує квартиру, а живе у власній, яка дісталася йому в спадок. Вартість такого житла наразі становить 80-90 тисяч доларів. Звичайно, Слава Соломка зробив ремонт під себе. На проєкті "По хатах" ведучий показав, який зараз вигляд має його квартира.

"Це моя власна квартира. Так сталося, що це сімейна квартира. Я її не купував. Мені так подобається на Оболоні, що вирішив звідси не з'їжджати. А оренда житла – у мене таке враження, що це даремна трата грошей. Своє треба мати, а не орендувати і комусь платити гроші. Я не знаю, за скільки ця квартира купувалась, але зараз коштує 80-90 тисяч доларів. Ремонт робив 2016 року", - говорить шоумен.

Квартира Слави Соломки / © скриншот з відео

До квартири Слава Соломка зазвичай не любить запрошувати гостей. Тож, послугами клінінгових компаній він не користується, а прибирає все сам. Іноді його мама може прийти та допомогти облаштувати затишок та щось приготувати.

До речі, сам Слава Соломка особливо не готує. За плитою ведучий рідко стоїть. Якщо він щось і готує, то це яєчня, пюре або з курка в сметанному соусі.

Квартира Слави Соломки / © скриншот з відео

У журналіста простора спальня, яка прикрашена картинами та світлинами. Є у ведучого мінібар. Сам він не п'є, тож це більше для гостей. Чимала в Слави Соломки гардеробна. Є також і власна бібліотека.

Квартира Слави Соломки / © скриншот з відео

Ще одна кімната у квартирі журналіста – це більш як складське приміщення. Там він зберігає речі, якими наразі не користується. Окрім того, там є спеціально облаштована зона, де він знімає відео для свого YouTube-каналу.

Квартира Слави Соломки / © скриншот з відео

У Слави Соломки маленька ванна кімната, однак там є все необхідне. До речі, ведучий користується доглядовими засобами та не соромиться зізнатися, що коле ботокс, адже гарний зовнішній вигляд просто необхідний для його роботи.

Квартира Слави Соломки / © скриншот з відео

