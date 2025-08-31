Слава Соломка різко розкритикував пісні Дмитра Волканова: "Якесь колгоспне"

Слава Соломка та Дмитро Волканов

Реклама

Український ведучий Слава Соломка, який раніше розсекретив свій роман, розкритикував пісні співака Дмитра Волканова.

Знаменитість в інтерв'ю Мирославі Мандзюк говорить, що виконавець є неабияк талановитим та має чудовий голос. Утім, ведучому взагалі не подобаються пісні артиста. За словами Соломки, творчість Дмитра Волканова має "колгоспний" вигляд. Також ведучий вважає, що саме через це виконавець й виступає на маленьких майданчиках.

"Діма Волканов. Він дуже талановита людина. Але от мені не подобаються самі пісні. Не так, як він їх виконує, а самі пісні. От воно якесь таке "гуц-гуц-гуц". Напевно, це аудиторією орієнтоване, але мені воно трошки…Ну, це вкусовщина, звичайно. Воно мені трохи якесь як колгоспне. От він і їздить, виступає по якихось сільських ДК", - говорить ведучий.

Реклама

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Слава Соломка додав, що у Дмитра Волканова репертуар орієнтований на заробіток – виступи на весіллях, корпоративах, днях народження і так далі. Ведучий вважає, що все ж таки артист своєю творчістю має першою чергою доносити власні сенси та ділитися внутрішнім.

"От оцей репертуар, який весілля, п'янка, корпоратив, день народження, ювілей... Якщо артист все робить винятково того, аби продатися на весілля, то це не артист. Артист - це жрець. Артист весь краса повинен бути. От п'яночка, весіллячко, банкетик - не це має бути головною метою, а нести ті сенси, які закладаються. Якщо нема на меті закласти сенсу, донести меседж, донести ідею, донести свій душевний біль або поділитися великою радістю, то не варто виходити на сцену, не варто записувати пісню. А якщо кон'юнктура, то це вже не мистецтво", - вважає ведучий.

Нагадаємо, раніше Слава Соломка розкрив діагноз, через який він не служить у війську. Ведучий зізнався, що щодня йому доводиться приймати ліки, без яких він не може жити.