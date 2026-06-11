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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Слава Соломка розкритикував Тіну Кароль і її "сценічний рівень": хто на його думку наразі номер один

Ведучий пояснив, чому вважає, що співачка втратила рівень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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В’ячеслав Соломка та Тіна Кароль

В’ячеслав Соломка та Тіна Кароль

Український ведучий В’ячеслав Соломка опинився в центрі скандалу через його негативний коментар у бік співачки Тіни Кароль, а також зірка навів фокус на тему сценічного рівня зірок і очікувань від них.

Історія почалася після різких висловлювань телеведучого. Його слова активно обговорювали в Мережі та медіа. Частина аудиторії сприйняла це як надмірну жорсткість, інші — як чесну оцінку стану сучасної сцени. Сам Соломка згодом уточнив свою позицію.

«З її висоти мої висловлювання можуть виглядати настільки нікчемними, що її команда просто не звертає на них увагу», — пояснив Слава Соломка в інтерв’ю РБК-Україна.

В’ячеслав Соломка

В’ячеслав Соломка

Після цього він розширив свою думку, порівнюючи різних виконавиць на сцені. У центрі розмови опинилася і Злата Огнєвіч, яку він згадав як приклад артистки з динамічним розвитком. Саме на контрасті з нею, за словами ведучого, й виникли його попередні оцінки щодо Кароль.

«Так. Одна з причин того, що останнім часом я не бачу, щоб вона якось прямо розвивалася, а Злата набирає і набирає. Мені здається, що зараз вона номер один і недосяжна», — підсумував Слава Соломка.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав Соломка різко висловився про Остапчука і викрив його негативну рису характеру.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
386
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