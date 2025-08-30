Слава Соломка шокував діагнозом, через який його звільнили від військової служби

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Український ведучий Слава Соломка шокував діагнозом, через який його звільнили від служби в ЗСУ.

Журналіста виключили з військового обліку. Ведучий в інтерв'ю Мирославі Мандзюк говорить, що на те є вагома причина. 2017 року у Слави Соломки діагностували новоутворення головного мозку. За словами ведучого, він проходить терапію.

"Мій діагноз — новоутворення головного мозку. Це один із діагнозів, який в мене є. Я думаю, що цього достатньо, щоб зрозуміти, що це поважна причина, чому мене виключили з військового обліку. Цю історію мені діагностували 2017 року. Я сиджу на терапії", - шокував ведучий.

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Також у Соломки є й інші захворювання, які роблять його непридатним до служби. У подробиці журналіст вдаватися не став, лиш зізнався, що щодня приймає препарати, без яких просто не може жити. Ба більше, ліки ведучий отримує від держави безкоштовно.

"У мене є кілька захворювань, які роблять мене непридатним до військового обліку. Я зранку і ввечері приймаю препарати, без яких я не можу жити, і ці препарати відповідно до медичних протоколів мені видає безкоштовно держава", - додав ведучий.

Нагадаємо, ще в квітні Слава Соломка зізнався редакції сайту ТСН.ua, що його звільнили від служби в ЗСУ. Тоді ведучий запевняв, що це не бронювання від телеканалу, де він працює.