ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
5713
Час на прочитання
1 хв

Слава Соломка шокував діагнозом, через який його звільнили від військової служби

Ведучий назвав причину, через яку його виключили з військового обліку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Слава Соломка

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Український ведучий Слава Соломка шокував діагнозом, через який його звільнили від служби в ЗСУ.

Журналіста виключили з військового обліку. Ведучий в інтерв'ю Мирославі Мандзюк говорить, що на те є вагома причина. 2017 року у Слави Соломки діагностували новоутворення головного мозку. За словами ведучого, він проходить терапію.

"Мій діагноз — новоутворення головного мозку. Це один із діагнозів, який в мене є. Я думаю, що цього достатньо, щоб зрозуміти, що це поважна причина, чому мене виключили з військового обліку. Цю історію мені діагностували 2017 року. Я сиджу на терапії", - шокував ведучий.

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Також у Соломки є й інші захворювання, які роблять його непридатним до служби. У подробиці журналіст вдаватися не став, лиш зізнався, що щодня приймає препарати, без яких просто не може жити. Ба більше, ліки ведучий отримує від держави безкоштовно.

"У мене є кілька захворювань, які роблять мене непридатним до військового обліку. Я зранку і ввечері приймаю препарати, без яких я не можу жити, і ці препарати відповідно до медичних протоколів мені видає безкоштовно держава", - додав ведучий.

Нагадаємо, ще в квітні Слава Соломка зізнався редакції сайту ТСН.ua, що його звільнили від служби в ЗСУ. Тоді ведучий запевняв, що це не бронювання від телеканалу, де він працює.

Дата публікації
Кількість переглядів
5713
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie