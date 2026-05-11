Слава Соломка шокував зізнанням про зраду й як оригінально розірвав стосунки: "Заскочив на гарячому"

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Український ведучий Слава Соломка відверто розповів про болісний досвід зради й приголомшив подробицями свого розриву з партнером.

Зірка зізнався, що одного разу буквально застав кохану людину «на гарячому». Після цього вирішив поставити крапку у стосунках доволі символічним способом — подарував три жовті тюльпани, які асоціює з прощанням і розлукою.

«Була одна зрада у моєму житті. Я заскочив на гарячому. Після цього я подарував три жовтих тюльпани — символ розлуки. І більше ми ніколи не бачилися», — шокував ведучий у коментарі проєкту «По зірках».

Водночас Слава Соломка несподівано зізнався, що сам ніколи не зраджував у класичному розумінні, хоча в його житті траплялися інтимні зв’язки поза стосунками. Крім того, шоумен поділився власним ставленням до невірності. За його словами, він чітко розділяє фізичну та емоційну зраду — і саме друга для нього є найболючішою.

«Зраду можна пробачити. Просто є два різних види — емоційна та фізична. Фізичну я готовий пробачити, бо це така історія, коли людина однаково залишається тобі відданою емоційною. А коли людина втратила з тобою емоційний зв’язок, то тут немає сенсу щось продовжувати», — пояснив шоумен.

