Слава Соломка судиться з поліцейськими і здивував причиною: "Абсолютно незаконно і нечемно"

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Український ведучий Слава Соломка заявив, що судиться з поліцейськими, і пояснив чому.

Про свою першу в житті судову тяганину журналіст розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». Ведучий нещодавно отримав штраф від поліцейських. Проте Слава Соломка переконаний, що це було незаконно. Тож, він вирішив оскаржити штраф через суд і зараз чекає на розгляд справи.

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«У мене розпочалася вперше в житті судова тяганина. Я не знаю, чим це закінчиться. Хочу вірити, що це буде на мою користь. Мене абсолютно незаконно і нечемно оштрафували поліцейські. Абсолютно невиправданий штраф. А є 10 днів на оскарження. Я вирішив оскаржити цей штраф. Я зараз чекаю на розгляд, побачимо, чим все закінчиться», — розповів ведучий.

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Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Також Слава Соломка більш детально пояснив, за що саме отримав штраф. Ведучий зізнався, що їхав за кермом авто, і йому раптом стало зле. Слава Соломка вирішив не терпіти, з’їхав на узбіччя та здійснив аварійну зупинку. Раптом одразу ж до нього підійшли поліцейські, які й виписали штраф. Ведучий переконаний, що дії патрульної поліції були неправомірними, тож він оскаржує це рішення в суді.

«Я їхав за кермом, мені раптом стало зле. Я відчув запаморочення, злякався і одразу звернув на узбіччя, зробив аварійну зупинку, бо ще свідомість втрачу та в аварію попаду. Я зупинився, минуло 30 секунд, одразу підбігають, як виявилося, поліцейські Запоріжжя. Я кажу, а що патрульна поліція Запоріжжя робить в Києві. Кажуть, що у відрядженні, я їм: „Покажіть“. А вони мені: „Не ваша справа“. Я був у дезорієнтації, показав водійське посвідчення, вони одразу ж на мене наклепали постанову і навіть відмовились давати копію постанови. Я буду боротися за свої права», — пояснив ведучий.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСЯ НІКІТЮК

Нагадаємо, нещодавно Слава Соломка розповів про свої разові романи в Іспанії. Виявляється, у знаменитості доволі насичене особисте життя.

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