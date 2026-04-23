- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 360
- Час на прочитання
- 1 хв
Слава Соломка відверто розповів про новоутворення в його мозку та як живе з цим діагнозом
Недугу у шоумена виявили близько 10 років тому.
Український ведучий Слава Соломка розповів про новоутворення у його мозку та як він живе з цим діагнозом.
Недугу у шоумена діагностували близько 10 років тому. Знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну каже, що у нього стався напад судом. Тож він звернувся до медиків, щоб пройти обстеження і з'ясувати причину цього. Врешті, Славі зробили МРТ, і лікарі виявили у нього новоутворення у мозку.
“Я за цим просто стежу, ось і все. МРТ зробили, мені потрібно було зробити обстеження. У мене стався напад судом, і обстеження зробили. І виявили. Здається, це було 2016 року”, — говорить шоумен.
Соломка зізнається, що не знає причин виникнення цього діагнозу. Наразі він ретельно стежить за своїм станом, лікується. Найголовніше для нього, що новоутворення не збільшується.
“Воно не збільшується — це найголовніше”, — наголосив шоумен.
