ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
1 хв

Слава Соломка відверто розповів про новоутворення в його мозку та як живе з цим діагнозом

Недугу у шоумена виявили близько 10 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Український ведучий Слава Соломка розповів про новоутворення у його мозку та як він живе з цим діагнозом.

Недугу у шоумена діагностували близько 10 років тому. Знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну каже, що у нього стався напад судом. Тож він звернувся до медиків, щоб пройти обстеження і з'ясувати причину цього. Врешті, Славі зробили МРТ, і лікарі виявили у нього новоутворення у мозку.

“Я за цим просто стежу, ось і все. МРТ зробили, мені потрібно було зробити обстеження. У мене стався напад судом, і обстеження зробили. І виявили. Здається, це було 2016 року”, — говорить шоумен.

Соломка зізнається, що не знає причин виникнення цього діагнозу. Наразі він ретельно стежить за своїм станом, лікується. Найголовніше для нього, що новоутворення не збільшується.

“Воно не збільшується — це найголовніше”, — наголосив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно співакові Віталію Козловському через погіршення стану здоров'я довелося призупинити концерти. Артист уже розкрив свій діагноз та поділився, як його поборов.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
360
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie