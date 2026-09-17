Слава Соломка вперше розповів про самогубство рідного брата і як це сталося: "Дуже дивна історія"

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Український ведучий Слава Соломка вперше розповів про самогубство рідного брата.

Шоумена виховувала лише мама. Свого ж батька він не знав та ніколи не бачив. Проте у дорослому віці Слава Соломка спробував його відшукати. Ведучий дізнався, що в його батька ще є син і донька, відповідно у нього — брат та сестра. Однак 2019 року в сім’ї сталась трагедія. Слава Соломка на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнався, що його брат скоїв самогубство.

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«Мій старший рідний брат ще 2019 року повісився. Він покінчив життя самогубством. Там дуже дивна історія була. Я знайшов дружину мого брата, у нього є діти, тобто мої племінники. Я зустрівся, запитав у неї, що сталося, а я вже знав… Ця дружина каже, що в нього були проблеми з серцем, він помер через проблеми з серцем, і каже, що надішле його фото. Я приїжджаю ввечері додому і бачу, що вона повністю видалила листування і заблокувала мене. Для мене це було дивно, і дивно, чому вона не сказала правду», — розповів ведучий Анні Севастьяновій.

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Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

З рідною сестрою Слава Соломка зміг зустрітися. Він запитував, що ж сталося з його братом і чому його життя таким чином закінчилось. Сестра ж не стримувала сліз та не бажала говорити на цю болісну для неї тему.

«Я пізніше зустрівся зі своєю сестрою, а вона старша. Коли я запитав, чому помер брат, у неї очі наповнились сльозами, ком у горлі, починає плакати. Каже, що не хоче про це говорити. А мені дивно, що його дружина нічого не сказала…», — пригадує ведучий.

Ці та інші зізнання Слава Соломка зробив на «Наодинці з Гламуром». Стежте за YouTube-каналом проєкту та не пропускайте ексклюзивні та відверті розповіді українських знаменитостей.

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