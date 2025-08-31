Слава Соломка висловився про свою орієнтацію та розсекретив останній роман

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Український ведучий Слава Соломка висловився про свою сексуальну орієнтацію та розсекретив останній роман.

Знаменитість поділився подробицями особистого життя. Соломка в інтерв'ю Мирославі Мандзюк зізнався, що нещодавно закінчилися його останні стосунки. Роман ведучого тривав недовго - всього два місяці. Тим не менш, він сумує за цією людиною. Однак робити перший крок на примирення Слава поки не хоче, адже не відчуває взаємності. Що ж стосується того, чому роман завершився, то ведучий говорить, що страждав від аб'юзу та емоційних гойдалок.

"У мене відносно нещодавно закінчився короткотривалий роман. Я так сумую за цією людиною! Він тривав два місяці всього. Два місяці тому це закінчилося. Це було просто чудово, але закінчилося, бо були емоційні гойдалки. Я завжди в стосунках стаю жертвою аб'юзу. Я дуже сильно сумую. Не знаю, може одного прекрасного дня напишу", - говорить ведучий.

Також Слава Соломка висловився про свою сексуальну орієнтацію, довкола якої вирує чимало пліток. Ведучий наголосив, що не збирається коментувати цю тему публічно. За словами Соломки, він дасть чітку відповідь на це запитання лише після того, як зіграє весілля. До того моменту ведучий не робитиме жодних коментарів. Також він розкритикував тих, хто під примусом намагається довідатися подробиці про сексуальну орієнтацію.

"Якщо хтось очікує, що я на одному інтерв'ю скажу, що я гетеросексуал або гомосексуал, тоді буде цікаво? Якщо людина сама вам не розповідає, навіщо коперсатися? Це дно намагатися примусити людину вивести на такі речі. У любові немає статі, віку, кольору шкіри, орієнтації! Те, що стосується мого особистого життя, з ким я сплю – ніколи нікому публічно я не скажу, допоки в мене не буде весілля", - різко висловився ведучий.

