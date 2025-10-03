Слава Соломка зізнався в гучній сварці з MELOVIN: "Мені досі соромно"

Слава Соломко і MELOVIN

Реклама

Український ведучий Слава Соломка поділився особистою історією про конфлікт із співаком MELOVIN.

Причину сварки він не розкрив, але відверто визнав свою неправоту. Соломка додав, що не мав змоги особисто вибачитися перед виконавцем, проте ведучий все ще шкодує про скоєне.

"Це сталося по дурості, але не було моменту, щоб я міг підійти й вибачитися. Сказати: "Слухай, я був неправий. Мені соромно. Пробач". Мені досі соромно за цю ситуацію. З мого боку це було справжнє м*дачество. Я дуже шкодую", — зізнався Слава у шоу "По хатах".

Реклама

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Соломка підкреслив, що причина, чому він не розголошує, що сталося між ним та колегою — повага до MELOVIN, адже, за словами Слави, він не хотів би, щоб ця тема розповсюджувалася на загал. Ведучий додав, що він завжди готовий визнати свою провину та у разі чого перепросити.

Нагадаємо, нещодавно Слава Соломка вперше показав свою холостяцьку квартиру в Києві вартістю 90 тисяч доларів. Зірка зізнався, що мешкає на Оболоні.