Слава Соломка зізнався в гучній сварці з MELOVIN: "Мені досі соромно"
Знаменитість відверто зізнався у власній провині.
Український ведучий Слава Соломка поділився особистою історією про конфлікт із співаком MELOVIN.
Причину сварки він не розкрив, але відверто визнав свою неправоту. Соломка додав, що не мав змоги особисто вибачитися перед виконавцем, проте ведучий все ще шкодує про скоєне.
"Це сталося по дурості, але не було моменту, щоб я міг підійти й вибачитися. Сказати: "Слухай, я був неправий. Мені соромно. Пробач". Мені досі соромно за цю ситуацію. З мого боку це було справжнє м*дачество. Я дуже шкодую", — зізнався Слава у шоу "По хатах".
Соломка підкреслив, що причина, чому він не розголошує, що сталося між ним та колегою — повага до MELOVIN, адже, за словами Слави, він не хотів би, щоб ця тема розповсюджувалася на загал. Ведучий додав, що він завжди готовий визнати свою провину та у разі чого перепросити.
