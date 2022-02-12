SLAVIA після розлучення з Дзідзьо заспівала про початок нового щасливого життя

Співачка випустила трек "Щастя мене не мине".

Українська співачка SLAVIA після розлучення з шоуменом Дзідзьо зосередилася на власній кар’єрі.

Так, артистка випустила новий трек, який отримав назву "Щастя мене не мине". Ярослава поміркувала, що якщо у стосунках все стабільно, але немає щастя, "то це болото". У композиції вона заспівала про початок нового щасливого життя, де треба взяти чистий папір та змінити все кардинально.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

"Кожна людина нам дана для чогось, але буває так, що стосунки себе вичерпали, і вже неможливо рости разом, пара стоїть на одній точці. Тоді цілком можливо, що зміни будуть на краще, тому, непотрібно цього боятися. Коли чоловік і жінка в нещасливих стосунках, і попри біль, ризикуючи, виходять з них, тоді знаходять кращі стосунки, всесвіт винагороджує, за те, що ви проявили сміливість, і постояли за себе. Бути в нещасливих стосунках, чи просто бути щасливим недобре для карми. В якій ситуації ви б не перебували, де б не народилися, треба прагнути щастя, благополуччя, тягнутися до світла", – поділилася зірка.

У коментарях прихильники прокоментували музичну новинку, а також побажали SLAVIA знайти своє щастя.

Чудова пісня, позитивна, оптимістична і легкий спів! Браво! Розправила крила і лети, Славіє! Бажаю успіху!

Як красиво!!! Голосочок, як дзвіночок! Будь щаслива, Славіє, ти заслужила своє щастя!!!

Ти заслуговуєш свого щастя і будеш його мати! Ти найкраща!!!

Читайте також: