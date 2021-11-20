SLAVIA показала квартиру, в якій прожила з Дзідзьо 10 років: "Всюди наші спільні фото"

На зірку нахлинули спогади.
Українська співачка SLAVIA, ексдружина Дзідзьо, вирішила показати квартиру у Новояворівську, де вони прожили з артистом 10 років.
Так, знаменитість пригадула, що переїхала туди зі Львова, аби жити з Михайлом. Виконавиця поділилась, що спочатку вони жили взагалі без води.
"Довго мріяли про своє гніздечко. І були першими, хто поселився у новому будинку. На початку жили без води. Допомагали друзі – возили воду з джерела бутлями. Гумові рукавиці – це must have. Я завжди щось чистила та терла: вдень та вночі. Чоловік сварився, чому я ще не в ліжку. Дівчата, думайте", - поділилася зірка.
Окрім того, Слава показала їхні спільні з Михайлом фото. Так, різноманітними світлинами прикрашена уся квартира.
"Стільки фото… Стільки спогадів… А ви говорите… Проживіть 20 років, тоді поговоримо!", - додала співачка.
До речі, нещодавно Дзідзьо та Олександр Пономарьов випустили дуетний романс. Ексдружина артиста не оминула цю подію. Вона привітала співаків з виходом нової пісні.
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