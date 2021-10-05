SLAVIA розповіла, чи спілкується з Дзідзьо після розлучення та чи залишила його прізвище

Артистка зізналася, що зараз вони з ексчоловіком краще чують одне одного.

Українська співачка SLAVIA розповіла, чи залишилися вони з ексчоловіком, музикантом Михайлом Хомою, відомим як Дзідзьо, у добрих стосунках після розлучення.

За словами Ярослави (справжнє ім'я SLAVIA), розлучення стало формальністю, а їхнє теперішнє спілкування їй подобається набагато більше.

"Наше з Михайлом спілкування зараз мені подобається набагато більше, ніж те, що було, скажімо, останній рік до розлучення. Зараз все набагато спокійніше, ми краще чуємо одне одного. Звичайно, Михайло не перестає мене критикувати за якісь моменти, але коли я зателефоную і запитаю, як мені краще щось зробити, він дасть пораду", - поділилася Слава, пише "КП" в Україні".

SLAVIA та Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

Водночас артистка зізналася, що бажає екскоханому бути щасливим і завести родину. Слава сподівається, що Михайло знайде таку жінку, заради якої він зосередиться не лише на музиці, а й на особистому житті.

Також SLAVIA поділилася, чи планує вона повертати своє дівоче прізвище Притула:

"Мені здається, мені зі своїм прізвищем більше щастило. Була якась інша енергетика. А коли взяла прізвище чоловіка, як ніби віддала йому всю свою енергію, вся влилася в нього. Але вважала, що так правильно. Все ж я себе більше відчуваю Притулою, ніж Хомою. Хочеться повернути своє прізвище, але, знову ж таки, паперові справи займуть купу часу", - пояснила Слава.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

З усмішкою співачка додала, що вважає, коли виходитиме заміж вдруге, тоді вже й візьме прізвище майбутнього чоловіка.

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