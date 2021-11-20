SLAVIA у день народження Дзідзьо показала фото їхнього весілля

Співаку сьогодні виповнюється 38 років.
Українська співачка SLAVIA, ексдружина Дзідзьо, вирішила пригадати їхнє весілля.
Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому зображені щасливі Слава та Михайло у день їхніх заручин. Окрім цього, знаменитість показала весільні бутоньєрки.
"Люблю зберігати знакові речі. Це були весільні бутоньєрки. До речі, кожного року, саме цього дня, ми святкували день народження Михайла і річницю одруження", - поділилася зірка.
До слова, сьогодні, 20 листопада, Дзідзьо святкує свій день народження. Артисту виповнюється 38 років. Чи привітала Слава ексчоловіка поки невідомо. Втім, знаменитість відреагувала на привітання мами Михайла.
Так, музикант зазначив, що рідна людина прилетіла до нього з Португалії. Слава під фото залишила коментар, у якому написала: "Мама поруч – це щастя".
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