SLAVIA у день народження Дзідзьо показала фото їхнього весілля

Співаку сьогодні виповнюється 38 років.

Українська співачка SLAVIA, ексдружина Дзідзьо, вирішила пригадати їхнє весілля.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому зображені щасливі Слава та Михайло у день їхніх заручин. Окрім цього, знаменитість показала весільні бутоньєрки.

Весілля Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

"Люблю зберігати знакові речі. Це були весільні бутоньєрки. До речі, кожного року, саме цього дня, ми святкували день народження Михайла і річницю одруження", - поділилася зірка.

Весілля Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

До слова, сьогодні, 20 листопада, Дзідзьо святкує свій день народження. Артисту виповнюється 38 років. Чи привітала Слава ексчоловіка поки невідомо. Втім, знаменитість відреагувала на привітання мами Михайла.

Дзідзьо з мамою / instagram.com/dzidzio

Так, музикант зазначив, що рідна людина прилетіла до нього з Португалії. Слава під фото залишила коментар, у якому написала: "Мама поруч – це щастя".

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