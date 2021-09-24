SLAVIA в сукні з глибоким декольте відверто заспівала про шлюб з Дзідзьо

SLAVIA в сукні з глибоким декольте відверто заспівала про шлюб з Дзідзьо

Артистка випустила пісню під назвою "Любов любов".

Українська співачка Ярослава Притула-Хома, вона ж SLAVIA після розлучення з Дзідзьо заспівала про кохання.

Так, зірка випустила новий трек "Любов любов". Артистка зізналась, що відверто розповідає власну історію 20-річних стосунків з артистом. SLAVIA говорить, що написала новий сингл всього за один вечір.

До речі, на обкладинці пісні зірка красується в бордовій сукні з глибоким декольте.

"Я написала пісню "Любов любов" за один вечір, на одному подиху, але довго працювала над записом, шукала форму, стиль, інструменти, звучання… і людей, які б змогли втілити мої задуми в життя, передати мої почуття", - поділилась виконавиця.

До слова, словами пісні SLAVIA подякувати своєму колишньому чоловіку.

"Я переконана, що це найкращий чоловік, який міг бути зі мною на той час, і я вдячна за шлях, який ми пройшли разом", - подякувала зірка своєму колишньому чоловіку.

Окрім цього, Ярослава радить іншим жінкам виходити з-за широких плечей своїх обранців, не бути чиєюсь тінню. Вона вважає, що першою чергою варто реалізовувати власний потенціал.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак вперше за сім років випустила українськомовну пісню "Бачила". Також артистка зняла кліп з національною символікою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання