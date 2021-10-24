SLAVIA відповіла, чи зустріла нове кохання після розлучення з Дзідзьо

SLAVIA відповіла, чи зустріла нове кохання після розлучення з Дзідзьо

Зірка говорить, що постійно отримує квіти.

Українська співачка SLAVIA, ексдружина Дзідзьо, нещодавно неабияк заінтригувала своїх фанів.

Так, зірка хизувалася розкішним букетом квітів, який їй подарували. У програмі "Світське життя" співачка натякнула, що залицяльник у неї є.

SLAVIA з розкішним букетом / instagram.com/slavia_official

"Доставка квітів працює. Квіти доставляють. Але пропозиції я не поспішаю приймати", - зізналась зірка.

SLAVIA з квітами / instagram.com/slavia_official

До слова, зірка вже неодноразово показувала, які їй квіти дарують. Нещодавно їй вручили букет розкішних білих троянд, а нині – червоних. Втім, після розлучення з Дзідзьо артистка не поспішає починати нові стосунки.

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