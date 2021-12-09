SLAVIA з ексчоловіком Дзідзьо сходили на побачення: "Ми близькі і рідні люди"

Фани сподіваються, що експодружжя зможе помиритися.

Співак, продюсер та актор Михайло Хома, він же Дзідзьо, днями сходив на побачення зі своєю ексдружиною, співачкою SLAVIA.

Про це Слава розповіла на сторінці в Instagram. Артистка поділилася, що вони з колишнім обранцем зустрілися на каву, аби "зробити гарну справу". Про що йдеться, виконавиця уточнювати не стала.

instagram.com/slavia_official

"Сидимо з Мішею, п'ємо каву з шоколадкою, а всередині обгортки надпис "щоб мати гарні спогади, потрібно більше, ніж хороша пам'ять". Кожні стосунки проходять певні етапи. У нас з Михайлом зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі і рідні люди. Кожен з нас бажає одне одному лише найкращого", - розповіла Слава.

instagram.com/slavia_official

Також вона поділилася з шанувальниками записом пісні Vivo per lei італійською та іспанською мовами, записану у дуеті з Дзідзьо, коли вони ще 10 років тому співали у гурті "Друзі".

"Наш дует Vivo per lei італійською та іспанською мовами це один з багатьох гарних спогадів того часу, коли ми співали в дуеті. Я завжди хотіла, щоб Михасик повернувся до себе справжнього, до свого природнього тембру голосу. Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні, та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте…" – заінтригувала знаменитість.

Попри гучне розлучення, схоже, Слава та Михайло зуміли залишитися у теплих стосунках, та фани експари сподіваються, що між ними більше, ніж просто дружба: "Ви дуже гарна пара і я сподіваюся, що ви все-таки будете разом", "було б чудово побачити вас разом на сцені", "я вірю, що між вами не просто дружба".

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