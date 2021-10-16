SLAVIA заінтригувала фото з розкішним букетом троянд

Фани запримітили, що артистка світиться від щастя.

Українська співачка SLAVIA заінтригувала своїх фанів новою світлиною.

Так, у своєму Instagram зірка опублікувала нове фото, на якому позує з розкішним букетом троянд. Окрім цього, артистка заінтригувала ще й дописом.

SLAVIA з розкішним букетом / instagram.com/slavia_official

"Коли говорять "дякую, за те, що ти є" - це безцінно", - повідомила виконавиця.

Хто саме подарував квіти, SLAVIA вирішила залишити в таємниці. А от фани були більш багатослівні. Вони зазначили, що в артистки світяться очі від щастя. Шанувальники побажали зірці, нехай частіше їй говорять подібні слова.

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