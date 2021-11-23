SLAVIA зібрала речі з квартири, де прожила з Дзідзьо 10 років і показала відео оселі

SLAVIA зібрала речі з квартири, де прожила з Дзідзьо 10 років і показала відео оселі

Артистка попрощалася із квартирою.

Українська співачка SLAVIA, ексдружина Дзідзьо, зібрала свої речі із квартири у Новояворівську, де колишні прожили 10 років.

Так, експодружжя продає свою оселю. Артистка прийшла попрощатися з помешканням та показала прихильникам пусту квартиру. На зірку нахлинули спогади.

Квартира Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Ярослава поділилася, що їй та Михайлу подобалися яскраві кольори, тому кімнати вони зробили різнокольоровими. Співачка зазначила, що нове житло вирішила зробити в пастельних тонах.

Квартира Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

"Скільки всього тут відбулося… Скільки спогадів… Ми переїхали до пустої хати і тішилися, як діти кожній дрібничці. У такі моменти розумієш – ніщо не вічне", – поділилася знаменитість.

Квартира Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Ярослава розповіла, що чистота – її коник. Співачка витрачала багато часу на прибирання, тому у квартирі усе, як новеньке.

Квартира Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Зірка додала, що зовсім скоро у квартирі житимуть нові власники: "Уявляю собі цих щасливчиків".

Квартира Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Також SLAVIA пригадала, що поки в домі не було холодильника, який подарувала її мама, вона зберігала продукти у ванній кімнаті.

"Пригадую, купувала маленьку пачку масла, щоб не зіпсувалося. Якщо в тебе є холодильник – в тебе є ще одна нагода подякувати", – поділилася вона.

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