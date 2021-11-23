SLAVIA зібрала речі з квартири, де прожила з Дзідзьо 10 років і показала відео оселі

Артистка попрощалася із квартирою.
Українська співачка SLAVIA, ексдружина Дзідзьо, зібрала свої речі із квартири у Новояворівську, де колишні прожили 10 років.
Так, експодружжя продає свою оселю. Артистка прийшла попрощатися з помешканням та показала прихильникам пусту квартиру. На зірку нахлинули спогади.
Ярослава поділилася, що їй та Михайлу подобалися яскраві кольори, тому кімнати вони зробили різнокольоровими. Співачка зазначила, що нове житло вирішила зробити в пастельних тонах.
"Скільки всього тут відбулося… Скільки спогадів… Ми переїхали до пустої хати і тішилися, як діти кожній дрібничці. У такі моменти розумієш – ніщо не вічне", – поділилася знаменитість.
Ярослава розповіла, що чистота – її коник. Співачка витрачала багато часу на прибирання, тому у квартирі усе, як новеньке.
Зірка додала, що зовсім скоро у квартирі житимуть нові власники: "Уявляю собі цих щасливчиків".
Також SLAVIA пригадала, що поки в домі не було холодильника, який подарувала її мама, вона зберігала продукти у ванній кімнаті.
"Пригадую, купувала маленьку пачку масла, щоб не зіпсувалося. Якщо в тебе є холодильник – в тебе є ще одна нагода подякувати", – поділилася вона.
Читайте також: