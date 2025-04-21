SLAVIA зізналась, як ще в шлюбі з Дзідзьо познайомилася з нинішнім чоловіком і як співак ревнував її

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Співачка SLAVIA, яка вагітна первістком, розповіла, як ще в шлюбі Дзідзьо познайомилася з нинішнім чоловіком і як виконавець ревнував її до нього.

Артистка зустріла свого нового обранця – бізнесмена Андрія Павлюка - в кіношколі на курсах акторської майстерності. Чоловік почав проявляти знаки уваги до SLAVIA. Зокрема, він надсилав їй квіти, дарував подарунки. Щоправда, тоді співачка ще перебувала в шлюбі з Дзідзьо. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка говорить, що тодішній чоловік почав її ревнувати. Він став теж проявляти знаки уваги, дарував ще гарніші букети, аніж Павлюк. Утім, на той момент SLAVIA розуміла, що їхньому шлюбу з Дзідзьо вже кінець.

"Я соромилася, я не розуміла, чого він хоче. Всі знають, що я заміжня. Що він хоче від заміжньої жіночки? Він мені дарував подарунки, у нього так руки тремтіли. Я відчувала трепет, що людині важливі наші стосунки. Михайло активізувався, почав мені дарувати квіти теж, намагався ще красивіші. Але я розуміла, що з Михайлом ми вже просто доживаємо, це не повернеш", - ділиться виконавиця.

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SLAVIA та Андрій Павлюк / © скриншот з відео

З Андрієм Павлюком у SLAVIA не одразу зав'язалися стосунки. Спершу парочка лише товаришувала. Утім, артистка зізнається, що одразу відчула особливий зв'язок з бізнесменом, немовби саме він її доля. Врешті, пара таки почала зустрічатися, а нині ж чекає на народження дитини.

"Я від самого початку нашого спілкування відчула спорідненість душ, емоційний контакт, що ніби знаю людину сто років. Я ніби впізнала людину, з якою ми десь жили в минулому житті і були разом, і домовилися, що в цьому житті зустрінемося, і от нарешті ми знайшли одне одного. На початку в нас встановився ось цей зв'язок очима, ми без слів все розуміли: він – моя людина, а я – його", - говорить артистка.

Нагадаємо, раніше SLAVIA назвала причину розлучення з Дзідзьо. Також артистка відповіла, в яких зараз стосунках перебуває з колишнім чоловіком.