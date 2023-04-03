Славу Дьоміна запросили попрацювати для російського глянцю: ведучий відповів

Український телеведучий Слава Дьомін отримав несподівану пропозицію від російського глянцю.

Необізнані працівники видання у РФ вирішили проігнорувати той факт, що їхня армія веде кровопролитну війну в Україні, та запропонували ведучому з'явитися на обкладинці видання.

Ба більше, за таку публікацію, в Слави ще й попросили гроші. Своїми "перевагами" редактори журналу назвали те, що в них вже знімалися такі "зірки" як Андрій Малахов, гурт "А'Студіо" та інші пропагандисти.

Фото: instagram.com/slavademin_official

У сторіз в Instagram Дьомін поділився своєю реакцією. Від такої пропозиції шоумен, звичайно, відмовився.

"Не можна пропустити такий шанс, з такими то зірками. Це ж треба бути такими тупими, щоб відправити мені це", - потролив росіян Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

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