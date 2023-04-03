Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Славу Дьоміна запросили попрацювати для російського глянцю: ведучий відповів

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Славу Дьоміна запросили попрацювати для російського глянцю: ведучий відповів

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Пропозиція розсмішила шоумена.

Український телеведучий Слава Дьомін отримав несподівану пропозицію від російського глянцю.

Необізнані працівники видання у РФ вирішили проігнорувати той факт, що їхня армія веде кровопролитну війну в Україні, та запропонували ведучому з'явитися на обкладинці видання.

Ба більше, за таку публікацію, в Слави ще й попросили гроші. Своїми "перевагами" редактори журналу назвали те, що в них вже знімалися такі "зірки" як Андрій Малахов, гурт "А'Студіо" та інші пропагандисти. 

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

У сторіз в Instagram Дьомін поділився своєю реакцією. Від такої пропозиції шоумен, звичайно, відмовився.

"Не можна пропустити такий шанс, з такими то зірками. Це ж треба бути такими тупими, щоб відправити мені це", - потролив росіян Дьомін.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація