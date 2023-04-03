Славу Дьоміна запросили попрацювати для російського глянцю: ведучий відповів

Пропозиція розсмішила шоумена.
Український телеведучий Слава Дьомін отримав несподівану пропозицію від російського глянцю.
Необізнані працівники видання у РФ вирішили проігнорувати той факт, що їхня армія веде кровопролитну війну в Україні, та запропонували ведучому з'явитися на обкладинці видання.
Ба більше, за таку публікацію, в Слави ще й попросили гроші. Своїми "перевагами" редактори журналу назвали те, що в них вже знімалися такі "зірки" як Андрій Малахов, гурт "А'Студіо" та інші пропагандисти.
У сторіз в Instagram Дьомін поділився своєю реакцією. Від такої пропозиції шоумен, звичайно, відмовився.
"Не можна пропустити такий шанс, з такими то зірками. Це ж треба бути такими тупими, щоб відправити мені це", - потролив росіян Дьомін.
Читайте також: