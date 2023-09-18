Славу Дьоміна зупинили співробітники поліції: "Запропонували пройти тест на алкоголь"

Радіо та телеведучого Славу Дьоміна зупинили співробітники поліції.

Про неприємний інцидент шоумен розповів шанувальникам в Instagram-stories. Як поділився Дьомін, дорогою на роботу його зупинили правоохоронці, адже його зовнішній вигляд викликав у них підозри.

"Я живу за містом і щоранку їду на роботу через блокпост... Так от, зупиняє мене сьогодні поліцейський на блокпості, дивиться пильно і каже: "Проїдьте на додатковий догляд", - поділився Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Після декількох запитань поліціанти попросили Славу пройти тест на алкоголь, хоча він заперечував, що вживав спиртні напої.

"Коли я вийшов з машини, то перше запитання поліцейського було, чи вживав я алкоголь останні 24 години. Я сказав, що ні. і мені запропонували пройти тест на алкоголь. Я погодився, але стверджував, що нічого не вживав. Врешті, мене попросили дихнути і відпустили", - розповів Слава.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Спершу ведучий був спантеличений тим, що правоохоронці прийняли його за нетверезого водія. Але потім він подивився ще раз на себе у дзеркало та зрозумів, що має дуже втомлений вигляд.

"І тільки коли я поїхав, то зрозумів, чому я викликав підозри... Висновки поліцейський зробив дивлячись на моє пом'яте ранкове обличчя. Туалетна вода та дві різні жуйки зробили відповідний запах, а ще перебитий сон через тривогу "зробили" з мене алкаша", - жартома написав Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

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