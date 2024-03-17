Уродженка Києва, виконавиця шансону і прихильниця Путіна Любов Успенська стала громадянкою Росії.

Як передає низка РосЗМП (засоби масової пропаганди - прим.ред.), отримати російський паспорт зрадниці вдалося після 30 років життя в країні-терористці. Як заявила Успенська, яка підтримує криваву політику диктатора Путіна, вона не тямить себе від щастя бути “громадянкою такої великої держави”:

“Я вже відсвяткувала здобуття громадянства. І я щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію і думаю, що моя мрія здійснилася”, - почала Успенська співати оди країні, яка вбиває українців і знищує наші міста.

Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Зазначимо, що Любов Успенська народилася в Києві. Зрадниця закінчила Київське музичне училище імені Глієра. Свій творчий шлях путіністка починала у барах української столиці. Та згодом перебралася до Росії. Попри те що виконавиця шансону певний час прожила в США та має американський паспорт, втім для неї набгато важливіше бути саме громадянкою Росії, патріоткою якої вона себе називає. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Успенська певний час не висловлювала свою позицію. Та коли за таких “голубів миру” взялися в РФ, зрадниця швидко підтримала путінський кривавий режим та зрадила рідну Україну.

Нагадаємо, про те, що вона також отримала російське громадянство захлинаючись від щастя розповіла ще одна зрадниця і Z-патріотка Таїсія Повалій. Ба більше, горе-співачка цинічно запостила фото з виборчої дільниці у Москві, де позувала з російським паспортом у руках.

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