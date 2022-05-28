Слідом за Зібровим: Дзідзьо відповів на закиди про концерт на "мажорному весіллі" під час війни

Український музикант та актор Михайло Хома, він же Дзідзьо, слідом за своїм зірковим колегою Павлом Зібровим опинився у не дуже приємній ситуації.

Так, в Мережі з'явилася новина, де виконавець під час війни нібито співає та гарцює на "мажорному" весіллі.

Цей закид артист поквапився прокоментувати на своїй сторінці в Instagram.

Зірка зізнався, що він взагалі не може зрозуміти, як хтось може дозволити собі гуляння під час війни, коли українські хлопці і дівчата захищають Україну ціною власного життя.

"Виявляється, було таке весілля, де запросили двійника, який, паразитуючи на моїй творчості, підставив мене і змушує виправдовуватися в тому, чого я не робив. А деякі люди задля хайпу підхоплюють яскраві заголовки новин, навіть не перевіряючи інформацію", – поділився Хома.

Дзідзьо додав, що від 24 лютого він виступає лише для військовослужбовців та поранених в госпіталях.

У коментарях прихильники співака поділилися, що навіть не повірили цим фейкам:

То видно, що це пародист Дзідзьо! Він давно накладну бороду не носить

Я бачила це відео і ніколи б не повірила, що це ви

Хто знаєш вашу творчість, бачив, що це не ви

Нагадаємо, днями Павла Зіброва зацькували за "концерт на весіллі багатіїв" під час війни. Користувачі засипали співака гнівними коментарями в особистих повідомленнях.

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