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Сльози батьків та щасливі наречені: Анна Трінчер показала, як минула її весільна церемонія

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Сльози батьків та щасливі наречені: Анна Трінчер показала, як минула її весільна церемонія

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася відео зі свого весілля.

Виконавиця Анна Трінчер 24 вересня офіційно стала дружиною блогера, Олександра Волошина.

Утім, подробицями співачка ділитися не поспішала. Знаменитість лише виклала коротке відео, де вони казали так одне одному.

Та, як виявилося, Олександр та Анна готували сюрприз для шанувальників. Відео з їхнього весілля стало кліпом до спільної ліричної композиції подружжя "Лише ти і я".

"Хочу залишити цей день в пам'яті назавжди. В колі найрідніших для нас людей! З днем народження ще одної української сім'ї", - поділилася щаслива Анна.

Загалом, у ролику знаменитості показали, як минула їхня весільна церемонія. Парочка запросила на свято лише найближчих людей, серед них брат, мама і тато Олександра та мама і бабуся Анни. Рідні люди блогерів просто не могли стримати сліз та плакали на весільній церемонії.

Молодят теж переповнювали емоції. Вони ледь стримували сльози, утім були безмежно щасливими.

До речі, на відео також видно, як минув ранок нареченої та нареченого.

Нагадаємо, що Анна Трінчер та Олександр Волошин разом вже майже два роки. У жовтні 2021 року блогер освідчився коханій, влаштувавши їй при цьому сюрприз.

Втім, як зізнавалася Анна, її рідні не надто добре сприйняли заручини закоханих. Зокрема, мама артистки засмутилася через те, що майбутній зять не повідомив її про сюрприз. Бабуся співачки одразу чесно сказала, що виступає проти весілля.

Проте, врешті, рідні Анни змінили свою думку, а перед самим весіллям Волошин офіційно попросив руки у мами нареченої.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
668
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