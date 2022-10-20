Сльози Полякової та неймовірні дуети: чого очікувати глядачам від "вокальних боїв" на "Голосі країни"

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли "Голос країни-12" повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вже у неділю телеглядачі побачать новий етап проєкту "Голос країни" під назвою "вокальні бої". За правилами кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не вкраде інший тренер. Учасник перебуває в команді свого тренера доти, доки тренер не вкраде іншого вокаліста, а от тренери команди "Другого шансу" мають право взяти до себе в команду лише двох учасників, яких не вкрадуть тренери.

Недільного вечора на сцену вийдуть дуети, які були сформовані тренерами проєкту. Так на сцені з'явиться вокаліст військового оркестру, який зараз боронить нашу країну і служить у лавах ЗСУ Олександр Свіріденко. Його опонентом стане Євген Бічасний.

Олександр Свіріденко та Євген Бічасний / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я військовий музикант, але основний мій обов'язок - захищати нашу країну. Від першого дня війни я і мій колектив виконували бойові завдання на сході України. Згодом вище командування прийняло рішення застосувати наш підрозділ за штатним призначенням, оскільки за 4 місяці війни рівень напруги в гарячих точках просто зашкалював, а музика - це ліки для душі. За цей час ми дали понад 50 концертів для поранених у шпиталях. З кожною нотою, тактом і піснею ми даємо надію на те, що скоро переможемо і запевняю вас, ми не віддамо жодного клаптика нашої рідної, святої землі окупантам. Слава нашим воїнам та українському народові. Слава Україні", - говорить Олександр Свіріденко.

Артисти заспівають пісню "Superstition" відомого американського соул-співака Стіві Вандера. Хто з учасників пройде до наступного етапу шоу, стане відомо вже у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Вийде на сцену і співачка, яка приголомшила своїм співом на "сліпих прослуховуваннях", Інесса Грицаєнко з сестрою-саксофоністкою Аліною Назарчишеною. Дівчата будуть змагатися зі скрипалем круїзних лайнерів Дмитром Ротькіним.

Дмитро Ротькін та Інесса Грицаєнко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Для батлу вокалісти обрали пісню Біллі Айліш "Bad Guy". Хто зі співаків вразить свого тренера найбільше, стане відомо вже незабаром.

Продемонструють силу українського голосу і дуєт Ганни Киндзерьскої з Тіною Колодій. Дівчата заспівають хіт співачки Аліши Кіз "Falling".

"Нажаль, зараз моя мама, брат, 7 собак і котик перебувають у Слов'янську під обстрілами, без світла, газу, води, адже вони не можуть виїхати. Кожного дня я телефоную мамі, і коли вона не бере слухавку, моє життя на якийсь час зупиняється. Я завжди говорю їй: де б ти не була, бери з собою телефон. Подумай про мене, мені потрібно почути тебе. "Голос країни" дав мені не лише знайомство з крутою вокалісткою, а і справжню подругу. 25 лютого мені зателефонував брат Ані Кіндзерської. На той момент я була на вокзалі і намагалася потрапити у евакуаційний потяг, але мені не вдалося. Вони допомогли мені виїхати у безпечне місце. Я мрію, щоб моя країни якнайшвидше стала вільною, щоб жодна нечисть більше ніколи навіть не подумала лізти на нашу землю", - каже Тіна Колодій.

Ганна Кіндзерська та Тіна Колодій / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Хто з учасників доведе Олю Полякову до сліз, а хто приголомшить тренерів найбільше, стане відомо вже у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або надіславши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться "Голос країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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