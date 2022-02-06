Сльози та палкі поцілунки з Меладзе: Віра Брежнєва показала, як відсвяткувала 40-річчя в Києві

Сльози та палкі поцілунки з Меладзе: Віра Брежнєва показала, як відсвяткувала 40-річчя в Києві

Артистка влаштувала вечірку в стилі церемонії "Оскар".

Відомій співачці Вірі Брежнєвій 3 лютого виповнилося 40 років.

Днями артистка влаштувала вечірку з нагоди свята в одному з київських ресторанів. У фотоблогу знаменитість показала, як відсвяткувала день народження. Так, тематикою заходу стала церемонія "Оскар" з відповідним декором – червоним хідником, фотографами, золотими кульками та сценою.

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/saba.musina

Брежнєва вбралася у розкішну довгу білу сукню.

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/ververa

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/katyasilchenko

На вечірку іменинниця покликала свою сім'ю та зіркових друзів. Зокрема, на свято завітали відомі українські дизайнери Руслан Багінський, Катерина Сільченко та Іван Фролов. За діджейським пультом стояла молодша донька зірки – 12-річна Сара.

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/katyasilchenko

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/katyasilchenko

Також Віра вигадала для кожного гостя номінацію та вручала "Оскар". Зокрема, свого чоловіка, композитора Костянтина Меладзе вона нагородила титулом "Найкращий".

День народження Віри Брежнєвої

"У самому серці! Можу сказати, що він найкращий у всьому! Тому номінація "Найкращий" йде йому, моєму прекрасному, коханому..." – прокоментувала артистка.

Зі свого боку, Костя сів за рояль та заспівав для обраниці хіт "Салют, Вера!". Брежнєву такий сюрприз розчулив до сліз. Протягом вечора подружжя палко цілувалося та демонструвало свої почуття.

Також для гостей співала артистка Гайтана.

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/saba.musina

День народження Віри Брежнєвої / instagram.com/katyasilchenko

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