Сльози Вакарчука та виступ далекобійниці: яким був другий випуск "Голосу країни-12"

Одна з учасниць навіть змусила Дорофєєву телефонувати чоловіку, а Полякову – доньці.

Цієї неділі на "1+1" відбувся другий випуск 12-го сезону вокального проєкту "Голос країни", гасло якого "Так звучить твоя країна".

Ефір відкривали ведучі шоу – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які нагадали, що переможець цьогорічного сезону виграє пісню, кліп та подальшу ротацію у медіа.

Так, першим у другому випуску шоу заспівав Олександр Свіріденко. Загалом, 20-річний юнак є учасником військового оркестру. Він грає на гітарі, а також співає. Олександр нарешті хоче продемонструвати свої саме вокальні здібності. Тому задля цього прийшов на шоу "Голос країни" та виконав пісню гурту Сальто Назад – "О Мамо". До речі, співав виконавець під акомпанування військового оркестру Міністерства оборони України. Юнак продовжуватиме свою участь у шоу у команді DOROFEEVA.

Наступною вийшла підкорювати глядачів та тренерів далекобійниця Ірина. Виконавиця часто, коли їде за кермом авто, може співати. Одного разу вона записала відео, яке потрапило на YouTube та зібрало понад мільйон переглядів. Ірина прийшла показати свої вокальні вміння й на шоу "Голос країни". Перспективна артистка, попри хвилювання, майстерно виконала пісню Тіни Кароль - Show Me Your Love. Втім, Ірині не вдалося підкорити серця тренерів.

Підкорювати тренерів вийшла жителька міста Ужгород - Марта Липчей. Дівчина зазвичай співає на весіллях, втім, вона зізнається, що це заняття забирає дуже багато сил та натхнення. Марта ж планує досягти більшого та показати свою творчість мільйонам. Дивувати тренерів виконавиця вирішила хітом легендарного рок-гурту AC/DC - T.N.T. Марта обрала таку пісню, аби показати, що тендітна дівчина може ошелешити своїм драйвом. Сама ж виконавиця співає й у інших жанрах. Марті вдалося підкорити своїм голосом Олю Полякову.

Прийшов дивувати суддів й 33-річний Роман Меліш. Чоловік вивчає старовинну музику та співає голосом епохи Відродження. Він неодноразово виступав на сценах Європи. На "Голос країни" Роман прийшов продемонстрував тренерам та глядачам неймовірні вокальні вміння. Йому вдалося розвернути крісла Олі Полякової та Святослава Вакарчука, до команди якого й пішов.

Наступним вийшов на сцену "Голосу країни-12" Валентин Скрипник. 18-річний хлопець дуже хвилювався, а у відеощоденнику сказав, що дуже хоче співати. Валентин обрав пісню гурту KALUSH – "Зорі". Попри те, що юнак хвилювався, йому все ж таки вдалося здивувати трьох тренерів. Спочатку кнопку натиснула Надя Дорофєєва, а на останній секундах – Потап та Оля Полякова. Юний співак довго не міг визначитися, до чиєї команди хотів би долучитися. Втім, Валентин захотів продовжувати участь у шоу разом з Надею Дорофєєвою.

Показати свої вокальні вміння вирішив й український молодий гурт Modoom. Хоч колектив й заснували лише декілька років тому, та він вже встиг зазнати кадрових змін. Тому учасники у новому складі вперше виступили на сцені "Голосу країни". Modoom виконав пісню Софії Ротару – "Червона рута" - на новий лад. Втім, хлопцям не вдалося підкорити тренерів. Однак колектив все ж таки продовжує свою участь у шоу. Їм дали "Другий шанс" Олександра Заріцька та Андрій Мацола.

На "Голос країни-12" прийшла й 17-річна школярка – Марія Сур. Дівчина виросла у сім'ї звичайних робітників. Сама ж вона мріє стати відомою співачкою. Маша сподівається, що шоу допоможе здійснити їй омріяне. Так, артистка обрала пісню композиторської команди 2WEI – Survivor - та майже одразу підкорила тренерів. Кнопку натиснули Потап, Оля Полякова та Надя Дорофєєва. Артисти почали вмовляти Машу приєднатися до їхньої команди. Оля навіть телефонувала доньці, а Надя – чоловіку, аби ті переконали юну співачку. Маша вирішила продовжувати участь у шоу разом з Дорофєєвою.

Наступним вийшов дивувати тренерів відомий український радіоведучий - Герман Дудковський. 29-річний виконавець зізнався, що щодня його голос чують мільйони. Втім, він хоче стати артистом. На сцені "Голосу країни" Герман виконав авторську хіп-хіп пісню. Спів ведучого не залишив байдужим жодного з тренерів. До виконавця розвернулися усі чотири крісла. Герман обрав команду Потапа.

Спробував підкорити тренерів й столяр – Роман Лютий. Чоловік шість років працював у Лондоні та ходив зі своїм товаришем до українського ресторану, де співав у караоке. Втім, Роман не зміг жити за кордоном та повернувся до Львова. Наразі столяр співає у церковному хорі. Однак чоловік захотів продемонструвати свій голос всій країні. Роман вийшов на сцену "Голосу країни" та виконав пісню гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали". На жаль, жодне крісло не розвернулося.

Наступною вийшла на сцену "Голосу країни-12" одеситка Юлія Войтко. 20-річна дівчина прийшла на шоу, аби здійснити не лише свою мріяю. Так, дідусь виконавиці хоче бачити свою онуку на сцені, тому приїхав з Одеси до Києва, аби підтримати Юлію. Юна співачка заспівала драйвову пісню. Тренери були просто ошелешені тембром одеситки. Одразу три крісла повернулися до Юлії. Перспективна артистка обрала наставницею Олю Полякову.

Також у другому випуску "Голосу країни-12" вийшов на сцену 36-річний Максим Бородін. Виконавець розповів, що у нього було дуже тяжке дитинство. Мама Максима сиділа у в'язниці, а хлопця та його молодшу сестру виховував дідусь. Ще від дитинства виконавець розумів, що він хоче, аби у нього була міцна сім'я. Музиканту це вдалося, він щасливий батько трьох донечок. На "Голос країни" виконавець прийшов, аби показати своїм дівчаткам, який їхній тато талановитий. Максим виконав пісню дуету HammAli & Navai – "Прятки". Музикант обрав команду Святослава Вакарчука.

Наступною вийшла дивувати тренерів та глядачів 16-річна Єлизавета Овраменко. Нещодавно дівчина стала акторкою театру опери і балету для дітей та юнацтва та вже встигла зіграти у трьох виставах. Втім, Єлизавета мріє стати успішною співачкою, тому вирішила на "Голосу країни-12" показати свої вокальні здібності. Ліза виконала пісню Артема Пивоварова – "Дежавю". Однак тренери не натиснули кнопки. Олександра Заріцька та Андрій Мацола дали Лізі "Другий шанс", тому вона продовжить участь у шоу.

Останніми у другому випуску шоу дивувати тренерів вийшли учасники дуету "2Tone" – Богдан та Іван. Зазвичай, хлопці виступають на вулицях Києва. Втім, співаки хочуть досягти більшого та співати власні хіти, а не кавери. Тому вони прийшли на "Голос країни-12" та захопили своїми голосами Святослава Вакарчука та Олю Полякову. Між тренерами велася просто запекла боротьба. Ніхто не хотів відпускати таких талановитих учасників. Однак музиканти вирішили продовжити участь на проєкті у команді Святослава Вакарчука.

Наступний ефір відбудеться у неділю, шостого лютого.

Повні випуски "Голосу країни" дивіться на 1+1 video.

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