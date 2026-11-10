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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
2 хв

"Слухаю й мене тіпає": Зібров назвав українського артиста, якого не долюблює через крадіжку ним хіта

Співак пригадав порушення авторських прав співаку Wellboy і зізнався, чи судився з ним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Павло Зібров

Павло Зібров

Український співак Павло Зібров, який нещодавно розсекретив свою підвищену пенсію, відверто висловився про творчість Wellboy після історії з використанням його відомого хіта «Марина».

Артист зізнався, що тепер не хоче слухати пісні молодшого колеги, хоча й не став доводити суперечку до суду. Про це Зібров розповів у проєкті «Наодинці з Гламуром».

Причиною непорозуміння став трек Wellboy «Марина» з альбому «Пасажир», у якому прозвучали впізнавані рядки з пісні старшого колеги — «Марина, Марина, любов моя єдина».

Проблема полягала в тому, що команда молодого виконавця не погодила використання фрагмента з правовласниками заздалегідь. За словами Зіброва, Wellboy звернувся до нього вже після виходу композиції. Тож співак вирішив не починати судову тяганину й дозволив ситуації залишитися без подальшого загострення.

Wellboy / © Тарасова Аліна

Wellboy / © Тарасова Аліна

Однак особистого захоплення творчістю Wellboy після цього в нього не додалося. Зібров з гумором, але доволі різко зізнався, що знайомий приспів тепер викликає в нього роздратування.

«Не слухаю Wellboy, бо він просто мене бісить. „Марина, Марина, любов моя єдина“ (перекривлює наспівуючи — прим. ред.) — оце слухаю й мене тіпає. Він пізно звернувся, коли видав і його команда вже вклала гроші. Було пізно пити боржомі. Тому вже хай співає, що вже робити. Судитися дяді Паші не потрібно», — зауважив артист у розмові з Анною Севастьяновою.

Тим не менш, артист наголосив, що серйозно налаштований щодо авторських прав на свої пісні й вірить у більш свідомий підхід: «Нічого, молодь подорослішає й буде серйозніше ставитися до авторських прав і телефонувати: „Дядя Пашо, а можна взяти вашу пісню чи текст, музику, чи переробити…“. Це все з віком приходить».

Павло Зібров

Павло Зібров

Як сам Wellboy пояснював ситуацію з піснею «Марина»

Ще влітку Wellboy не заперечував, що спочатку не звернувся по дозвіл на використання фрагмента композиції Зіброва. За його словами, після цього він особисто зателефонував старшому колезі, і їм вдалося владнати непорозуміння.

Артист наголошував, що між ними не було серйозної сварки чи особистої ворожнечі. Він також зізнавався, що почувався незручно через те, як усе сталося, і називав Павла Миколайовича «людиною з великою душею».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров назвав свої вимоги до майбутнього зятя та яке табу має.

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